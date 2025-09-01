セブン‐イレブンは、2025年9月2日から揚げ物総菜「北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ」をリニューアルする。価格は税込108円。パン粉を改良し、サクサク感が続くようにこだわった。加えて、じゃがいもの貯蔵方法を見直すことで、ホクホクした食感を引き出したという。〈じゃがいものホクホク感と衣のサクサク感がパワーアップ〉「北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ」は年間累計販売数約6700万個の人気商品。商品のコンセプトは、