¡þMLB ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ 3-2 ¥ä¥ó¥­¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡¢¥ì¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö2ÈÖDH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë43¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢µåÃÄ¤ÎËÜÎÝÂÇÎòÂå5°Ì¥¿¥¤¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ï0-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç3µåÌÜ¤òº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£2»î¹çÏ¢Â³¡¢Âè43¹æÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢ËÜÎÝÂÇ¿ô¥È¥Ã¥×¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê(¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º)¤È¤Îº¹¤ò7ËÜ¤Ë½Ì¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ì