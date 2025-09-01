1日（月）、「Qoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025（ワールドチャレンジシリーズ）」で両チームが着用する大会公式ユニフォームの製作が決まった。 大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪と、イタリアのセリエA男子のペルージャが10月7日（火）と10月8日（水）の2日にわたって有明アリーナにて激突する本エキシビションマッチ。欧