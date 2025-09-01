「阪神５−４巨人」（３１日、甲子園球場）阪神・才木が１点リードの七回に３点を奪われて逆転を許した直後、中野の２点適時二塁打、森下の適時三塁打、佐藤輝のエンタイトル適時二塁打などで４点を奪って逆転勝利を挙げた。九回２死満塁の場面では、代打・坂本の三ゴロを処理した佐藤輝の二塁送球が少しそれて中野と一塁走者の浅野が交錯し、中野が途中交代となるアクシデントが発生した。最後の打球は代わったばかりの植田