9月1日、日本テレビ系『ZIP！』に、8月30日〜31日に同局にて放送された『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』でチャリティーマラソンのランナーを務めたSUPER EIGHT・横山裕がVTR出演。ゴールした際の心境や、メンバーへの思いを語った。【関連】横山裕、“子どもに支援を届ける”強い決意を胸に『24時間テレビ』チャリティーマラソンに挑む今回番組では、『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』でチャリティーマラソンを無事に完走した