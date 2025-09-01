¡È¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë³ØÀ¸Åê»ñ¡É ¤ò·Ç¤²¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È·¿¤ÎÅê»ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖStudent Investor Conference2025¡×¡ÊSIC2025¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯8·î12Æü¡¦13Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥Ó¥ë2³¬¤ÎÅì¾Ú¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£Á´¹ñ¤«¤éÅê»ñ²È¤òÌÜ»Ø¤¹Âç³ØÀ¸¤äÃæ¡¦¹â¹»À¸100¿Í¤¬½¸·ë¡£¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥²¡¼¥à¡¢ÌÃÊÁÊ¬ÀÏ¤Î¥Á¡¼¥à¼ÂÁ©¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢¡È³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ëÅê»ñ¥×¥í¥°¥é¥à¡É ¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê»ñ¤Ø¤ÎÍý²ò¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â