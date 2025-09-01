Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÂåÉ½¡¿ÊÒ»³·ë°¦ Áª¼ê ¹áÀî¸©½Ð¿È¤Ç¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÊÒ»³·ë°¦Áª¼ê¡Ê21¡Ë¤¬¡¢ÃÓÅÄÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÊÒ»³¤µ¤ó¤Ï¹áÀî¸©°½ÀîÄ®½Ð¿È¤Ç¡¢¥Îー¥È¥ë¥À¥àÀ¶¿´½÷»ÒÂç³Ø¤Î4Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£ ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ç¡¢4Ç¯¤Ë1²ó³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£100¼þÇ¯¤Îº£²ó¤Ï2025Ç¯11·î¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ Âç²ñ¤Ç¤Ï