広島の床田寛樹投手が、“魔の９月”の払拭（ふっしょく）の先陣を切る。２日に１ゲーム差で追う３位・ＤｅＮＡ（マツダ）との直接対決に先発する。「しっかり勝って、いい流れを作れたら」と意気込んだ。昨年９月以降は５戦４敗と苦しみ、チームも球団ワーストの月間２０敗（５勝）を喫した。「僕自身も昨年９月は１回も勝っていない。まず一つ勝てれば、昨年より成長している証になる」。昨年は９月４日まで首位にいながら、