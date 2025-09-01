静岡･伊東市 田久保市長の就任から3か月が経ちました。学歴詐称疑惑を発端に伊東市政は混乱し停滞していますが、その要因には田久保市長の二転三転する発言がありました。（伊東市田久保 真紀 市長）「もちろん図書館の問題もあったけれど。一番に言われたのは伊東の流れをここで変えて政治を変えてほしいという声が一番多かったです 本当にありがとうございます」5月、約1800票差で現職を破り初当選した伊東市の田久保真紀市長