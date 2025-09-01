２日の西武戦（楽天モバイル）に先発する楽天・岸孝之投手が１日、楽天モバイルパーク宮城で行われた投手練習に参加。キャッチボールやダッシュなどで調整した。「ここからは負けちゃいけない試合（が続く）。そのプレッシャーはあるけど、何とか先発としての役割を果たせられるようにベストを尽くすだけだと思います」と意気込んだ。９月に入っても最高気温が３５度近くまで上がるなど仙台でも暑さが残り、コンディション調整