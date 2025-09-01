なきごとの新曲「夢幻トリップ」が、10月より放送のTVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』のエンディングテーマに起用。本日より楽曲を使用したアニメ予告映像が公開された。 （関連：【映像あり】なきごとの新曲「夢幻トリップ」使用のTVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』予告映像） 本アニメは、木乃子増緒によるファンタジー小説が原作。異世界へと転生したごく普通のサラリーマン 神城タケルが、剣