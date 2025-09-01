中国電動二輪大手ヤディアは１日、１１月に日本に投入する電動小型二輪「ポルタ」＝写真、同社提供＝を税込み２１万７８００円で発売すると発表した。日本勢の電動二輪より１０万円程度安く、排気量５０ｃｃのガソリン原付きバイクと同等の価格で、国内二輪市場への浸透を目指す。１日からオンラインサイトで事前予約の受け付けを開始した。ポルタは原付き免許で乗れる規格で、一度の充電で約６０キロ・メートル走れる。航続距