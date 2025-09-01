¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤ÎºÝ¤ËÈó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤ËÉ¬Í×¤ÊÀÐÌý¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢ºÒ³²»þ¤òÁÛÄê¤·¤¿ÀÐÌý¤ÎÈ÷Ãß¤äÇÛÁ÷¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤¬¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤òÁÛÄê¤·¤¿ÀÐÌý¤ÎÈ÷Ãß¤äÇÛÁ÷¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡ÖÆüËÜBCP¡×¤Ç¤¹¡£¶¨Äê¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬µ¯¤­¤¿ºÝ¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£´ÉÆâ¤Î·Ù»¡½ð¤Ë¤¢¤ëÈó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤ÎÇ³ÎÁ¤Ç¤¢¤ëÀÐÌý¤Î¶¡µë¤ò¡ÖÆüËÜBCP¡×¤«¤é¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ää