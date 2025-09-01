9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¹­Åç»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤Ç¤â¡£ ¢£¹­°õ¹­ÅçÀÄ²Ì¾®»³ Î´Ç· ¼èÄùÌò¡Ö¹â²¹¤Ç¥¿¥Þ¥Í¥®¤â½ë¤µ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÉÊÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Âç¤­¤¯¤Ê¤é¤º¤Ë¡£¡× º£Ç¯¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢»ºÃÏ¤ÎËÌ¸«¤Ç¤Ï7·î¤Ë´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ë39ÅÙ¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸°éÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÆþ²ÙÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÃÍÃÊ¤âµîÇ¯¤ËÈæ¤Ù1³ä¤Û¤É¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â²¹¤ä´³¤Ð¤Ä¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ËÌ³¤Æ»»ºÌîºÚ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡Ä¡£ ¥À