今日1日から明日2日にかけて、北海道や東北では低気圧や前線の影響で、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、関東から九州でも、局地的に非常に激しい雨の降るおそれがあります。東北の日本海側を中心に大雨のおそれ今日1日から明日2日にかけて、低気圧が日本海北部から千島近海に進み、低気圧からのびる前