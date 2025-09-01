ボートレース江戸川「ヴィーナスシリーズ・Yes！銀座高須クリニック杯」の前検が、1日に行われた。強風高波浪による水面状況の悪化で安定板を装着。タイム測定のみが行われた。間庭菜摘（33＝福岡）が手にした69号機は2連対率2位タイかつ、前節Vの良機。「いいエンジンらしいですけど、まだペラも見ていないし分からないですね」とタイム測定だけでは手応えは感じられなかったが、それでも6秒79の前検1番時計をマーク。好パ