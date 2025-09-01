ものまねタレントのホリ（48）が1日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。新作ものまねを披露した。パーソナリティーの「パンサー」向井慧から「ホリさんがものまね界でずっと残り続けてる…新しいネタも日々生み出していってる」と振られて「見たい、石破首相見たい！」とリクエストされたホリ。石破茂首相のものまねを披露した。向井から「石破さんは最近ですか？」と聞かれると「やり出し