【丹東（中国遼寧省）＝出水翔太朗、ソウル＝依田和彩】北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は１日、中国・北京で３日に行われる「抗日戦争勝利８０年」記念の軍事パレードに出席するため、専用列車で北朝鮮を出発した。約６年半ぶりに中国を訪問する。韓国・聯合ニュースが１日、消息筋の話として伝えた。北朝鮮の首都・平壌（ピョンヤン）から北京までは列車で２０〜２４時間かかるとされ、パレード前日の２日