演出家、プロデューサーの石井ふく子氏が1日、99歳の誕生日を迎え、自身が演出する舞台「石井ふく子白寿記念公演かたき同志」（21日まで、大阪・新歌舞伎座）の終演後に舞台に上がり、ダブル主演の藤山直美と高島礼子らから祝福を受けた。高島が「本日は石井先生のお誕生日です」と客席に呼びかけると大きな拍手とともにバースデーソングがはじまり、熊谷真実が花束、金子昇がケーキを持って登場し、会場も一体となった。石井氏