モデル、タレント、マージャンプロなど、マルチに活躍する“役満ボディー”こと岡田紗佳（31）が1日、自身インスタグラムを更新。マージャンプロリーグ「Mリーグ」KADOKAWAサクラナイツのユニホーム姿を披露した。岡田は「新ユニフォームが発表されました去年はピンク×ブラックでしたが、今年は優勝した時のユニフォームカラーのブルーもラインで取り入れました!」とコメントし、ボディーラインが強調されたユニホーム姿を投稿