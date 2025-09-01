インライン４の元祖CB750Fは第３世代で原点追求に徹していた！ 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。当時のホンダはV４旋風で殴り込みをかけている真っ最中。ホンダ伝統の直4（並列4気筒、インライン４とも呼ぶ）は前面に出ない立場にあった。しかし、ホンダはV型4気筒にすべて置き換える気はなく、性能や信頼性で安定的な存在の直４も併行して進化させる考えだった。