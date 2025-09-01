テレビアニメ「ワンピース」を題材にしたおせちの予約受付が、9月1日（月）から、公式サイトおよび全国の「ONE PIECE 麦わらストア」店舗などで開始している。【写真】コビー＆ヘルメッポとガープの並びが激アツ！ランチョンマットなど特典一覧■描き下ろしイラスト入り今回登場する「ワンピースおせち2026」は、華やかな和装姿の麦わらの一味をあしらった重箱に、定番食材や老舗おせちメーカーが監修・吟味した食材を盛り込