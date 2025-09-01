８月１９日、福建省晋江市の梧林伝統村落を散策する観光客。（泉州＝新華社記者／肖瀟）【新華社泉州9月1日】中国福建省晋江市の梧林伝統村落は明の洪武年間（1368〜98年）に築かれ、1万人以上の華僑が暮らしている。ゴシック様式の洋館や中国と西洋の様式が融合した建物、閩南（同省南部）特有の赤れんが造りの家屋など130棟以上の多彩な建築が立ち並び、2016年に中国伝統村落リストに登録された。村落は文化産業の隆