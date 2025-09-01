◇MLB ドジャース5×-4ダイヤモンドバックス(現地時間31日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が現地時間31日、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に出場。この試合で8月の試合を終えました。大谷選手は1番DHで出場し、ライトへの安打を記録。ムーキー・ベッツ選手、フレディ・フリーマン選手の“MVPトリオ”が3連打を放ち、大谷選手が先制のホームを踏みます。試合はその後、同点の9回にウィル・スミス選手のサヨナラ