山本由伸（c）SANKEI ＜2025年8月31日(日本時間9月1日)ロサンゼルス・ドジャース対アリゾナ・ダイヤモンドバックス＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの山本由伸投手(27)が、本拠地で行われたダイヤモンドバックス戦に先発登板し、7回98球を投げ4安打1失点、10奪三振、無四球と圧巻の投球を披露した。