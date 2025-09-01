フジテレビが元代表取締役社長の港浩一氏と元専務取締役の大多亮氏に対し、５０億円の損害賠償を求めて提訴したことを巡り、同局は１日、役員等賠償責任保険の対象外になるとの見解を示した。フジの親会社フジ・メディア・ホールディングス（ＦＭＨ）の有価証券報告書によると「当社は会社法第４３０条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、