大勢の来場者でにぎわう大阪・関西万博の会場＝8月29日、大阪市此花区の夢洲日本国際博覧会協会（万博協会）は1日、大阪・関西万博の8月30日の一般来場者数は18万7449人（確定値）で、1日当たりの過去最多を更新したと発表した。30日は土曜日で、8月末まで入場できる「夏パス」の期限直前だったため、駆け込みで来場した人がいたとみられる。入場券販売枚数が30日時点で2千万枚（速報値）を超えたことも明らかにした。これまで