£¹·î£±Æü¸á¸å£´»þ£±£°Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÆî¶èÀÐ»³£±¾ò£·ÃúÌÜ¤Ç¡Ö¥ï¥´¥ó¼Ö¤È¥À¥ó¥×¤Î»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢±¿Å¾¼ê¤¬¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿£²£°Âå¤ÎÃËÀ­¤È£µ£°Âå¤ÎÃËÀ­¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ£²¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£