大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年8月31日(日本時間9月1日)ロサンゼルス・ドジャース対アリゾナ・ダイヤモンドバックス＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの大谷翔平投手(31)が、本拠地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場、初回に先制の口火を切る右前打を放つなど4打数1安打1