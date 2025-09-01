上海協力機構首脳会議で演説する中国の習近平国家主席＝1日、中国天津市（共同）【天津共同】中国天津市で1日、新興国で構成する上海協力機構（SCO）首脳会議の本格的討議が行われ、加盟国の結束をうたう「天津宣言」に首脳らが署名した。中国の習近平国家主席はSCOが多国間主義に基づき平和と発展に貢献していると訴え、関税圧力を強めるトランプ米政権を念頭に「いじめに反対する」と表明した。ロシアのプーチン大統領やイン