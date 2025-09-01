韓国発の９人組ボーイズグループ・ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（ゼロベースワン）が１日、１ｓｔフルアルバム「ＮＥＶＥＲＳＡＹＮＥＶＥＲ」の発売記念イベントを行い、再契約について言及したと現地メディアのスポーツ東亜などが報じた。ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥは、２０２３年に放送されたオーディション番組「ＢＯＹＳＰＬＡＮＥＴ」から誕生した期間限定グループで、２６年１月１０日が活動終了予定日となっている。記