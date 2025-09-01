宝塚歌劇１１１周年記念式典「Ｏｎｅａｎｄｏｎｌｙきらめきの、その先へ−」が１日、兵庫・宝塚大劇場で開催された。客席にはＯＧや関係者などが招待されされた。現役生１７５人、音楽学校生７９人が出演。第１部では月組の鳳月杏と天紫珠李、星組の暁千星と詩ちづる、宙組の桜木みなとと春乃さくらの３組のトップコンビが「１１１周年を迎えた宝塚歌劇を、これからもよろしくお願い致します」などと口上を行った。暁と