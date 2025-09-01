Jリーグは1日、ルヴァン杯「ニューヒーロー賞」の報道関係者による投票途中集計結果を発表した。「ニューヒーロー賞」は各試合において最も活躍が顕著であった21歳以下(2025年12月31日に満21歳以下)の選手を対象とし、1stラウンドから準決勝までを取材した報道関係者の投票をもとに決定される。大会はプライムラウンドまで進んでおり、8強が決定済み。準々決勝まで残ったチームからは湘南ベルマーレMF石橋瀬凪、サンフレッチェ