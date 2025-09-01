THE YELLOW MONKEYのボーカル・吉井和哉の生き様を映し出したドキュメンタリー映画『みらいのうた』が、今冬公開されることが決定。ティザービジュアル2種が解禁された。【写真】吉井和哉“復活”までの3年間映画『みらいのうた』ティザービジュアル活動休止を経て、2024年に復活した不屈のロックバンド・THE YELLOW MONKEY。本作は、そのボーカルとして、多くの音楽ファンを今も魅了し続けている吉井和哉のドキュメンタリー