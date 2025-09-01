車両の故障で一時運転を見合わせていた山形新幹線の新型車両E8系が単独運転を再開してから1日で1か月です。運休によって県内の観光業に大きな影響が出たたことを踏まえ、JR東日本は1日、県内への観光キャンペーンをスタートしました。山形新幹線は新型車両E8系の故障により、ことし6月から7月末までおよそ1か月半にわたり、東京までの直通運転を大幅に減らすなどダイヤが大きく乱れました。県の試算では、この影響で、