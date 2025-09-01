乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がダブル主演を務めるドラマ『ふたりエスケープ』が、10月4日より、テレビ大阪にて毎週土曜24時55分、テレビ愛知にて毎週土曜26時15分より放送されることが決定した。【写真】先輩を演じる岩本蓮加本作は、田口囁一による漫画『ふたりエスケープ』（一迅社刊）を実写化。可愛いが取り柄の無職の「先輩」と、〆切に追われる漫画家の「後輩」、そんなふたりが繰り広げる現実逃避コメディだ。主演