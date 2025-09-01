瀬戸内を拠点にするアイドルグループ・ＳＴＵ４８が８月３１日、神奈川・横浜アリーナで開催された「＠ＪＡＭＥＸＰＯ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＵＰ−Ｔ」に出演。８月に加入したばかりの４期研究生１８人を初お披露目した。Ｏｖｅｒｔｕｒｅが鳴り響くと同時に大歓声が沸き起こり、尾崎世里花が「ＳＴＵ４８です！今日は瀬戸内からやってきました！皆さん盛り上がっていきましょう！」とあいさつし、最新