【白間美瑠写真集（タイトル未定）】 11月14日 発売予定 価格：3,740円 【拡大画像へ】 秋田書店は、元NMB48・白間美瑠さんの写真集を11月14日に発売する。タイトルは未定で、仕様はA4判。価格は3,740円。 本書はNMB48を卒業後、モデル・女優として活動する白間美瑠さんの写真集。ベトナム・ダナンの多彩なロケーションを舞台に、「時を重ねることで生まれる美しさ」を