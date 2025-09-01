〈あらすじ〉1989年、アメリカ・ニューメキシコ州の田舎町。トレーニングジムの従業員として単調な生活を送っていたルー（クリステン・スチュワート）は、オクラホマ州からやってきた筋骨逞しい女性ジャッキー（ケイティ・オブライアン）と出会う。ラスベガスで開催されるボディビル大会で優勝するのが夢だと語る彼女に、ルーは、ジムで買いためてあった筋力増強に効くステロイドをプレゼント。それをきっかけに2人は愛し合い、