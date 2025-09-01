直接死5500人余の阪神・淡路大震災（1995年。以下阪神・淡路と表記）から今年は30年の節目。高度成長期以降、目立った大規模地震に見舞われなかった日本では、関東大震災（1923年）を念頭に「地震による火災に最大の警戒を払えば大量死は防げる」という思い込みがあった。それを打ち砕いたのが阪神・淡路だった。【画像】まっぷたつに割れて崩れ落ちてゆく大きな橋、見上げる人々、さかさまになった車両…大震災発生後の街並みを