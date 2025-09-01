ニップンは8月5、6日、都内で「第42回イタリア料理技術講習会」を開催した。今回のテーマは「融合」。ピアットスズキのオーナーシェフ、鈴木弥平氏を講師に12品のレシピを披露し、「ソイルプロのミルフィーユ仕立て」や「スパゲッティヤリイカ入りトマトソース（インズィミーノ）」「牛ほほ肉と乾燥ポルチーニ茸の煮込み」などの調理を実演した。鈴木シェフはイタリア留学時代のエピソードなどを交えながら、調理する上でのポイン