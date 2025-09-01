映画のタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「盗梦空间」の意味は？中国語で「盗梦空间」と表す映画はなんでしょうか？ヒントは、渡辺謙さんが出演しています。いったい、中国語で「盗梦空间」と表す映画とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「Inception」でした！「盗梦空间」 は、“Inception”