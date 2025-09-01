大阪府警本部大阪府吹田市の集合住宅で6月、1歳と2歳の娘と妻（26）の首を絞めて殺害したとして、府警は1日、殺人容疑で男性＝当時（26）＝を容疑者死亡のまま書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。男性は事件発覚直前、自宅付近の路上で倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。府警は、無理心中を図ったとみている。書類送検容疑は6月2日、吹田市の自宅で、2人の娘と妻の首を何らかの方法で絞めて