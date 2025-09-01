7月29日に開催された「バリラ パスタチャンピオンシップアジア2025日本決勝」で、Convivio（東京）のシェフを務める澤田隼人氏が優勝した。日本大会では6人のイタリアンシェフが参加し、パスタのプレゼンテーションや試食による審査を実施。澤田シェフは「ペンネリガーテ ウイスキー 蛸のラグーソース 絡まる風土を樽に込めて」で栄誉を勝ち取った。同メニューはウイスキー樽とビートを混ぜて作ったチップで燻製し、ペンネの穴にま