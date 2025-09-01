【台北共同】台湾当局は東京電力福島第1原発事故後に導入した輸入規制に関し、日本産食品の産地証明書や、福島など5県産の放射性物質検査報告書の提出義務を廃止する方針を決めた。規制の全面撤廃となる。台湾メディアが1日伝えた。