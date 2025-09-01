Netflixアニメーション映画『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』の嵐が、ひとまず北米の映画館を去った。今週末は祝日のレイバー・デー（労働者の日）を週明け9月1日に控えた3連休となったが、サマーシーズンの締めくくりにあたるレイバー・デーは、いつも映画館の客足がさほど伸びないことでおなじみだ。 参考：『KPOPガールズ！』Netflix史上初の北米N