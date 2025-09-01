今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、明日の日銀副総裁の発言などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１４６円６０～１４７円７０銭。 今晩は米国がレーバーデーの祝日となる。欧州市場でも目立った経済指標の発表はない。明日は日銀の氷見野副総裁が北海道の道東地域金融経済懇談会であいさつを行う。今月の日銀金融政策決定会合を控えるなか、同氏の発言が注視されそうだ。ま