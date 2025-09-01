寝具メーカー「エアウィーヴ」は１日、日本レスリング協会とスポンサー契約を締結したことを発表した。これまで五輪日本選手団を含む「ＴＥＡＭＪＡＰＡＮ」のオフィシャルパートナーとしてレスリング日本代表の睡眠を支援してきたが、協会とのスポンサー契約によりさらに多くの選手をサポートしていく。同社は「ロサンゼルス２０２８大会に向け、継続的なサポートを実施し、選手のパフォーマンス向上やコンディショニングに貢