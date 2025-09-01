ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・横山裕（４４）が８月３１日、日本テレビ系「２４時間テレビ４８」のチャリティーランナーとして１０５キロを完走した。番組の取材に対し、横山は複雑な生い立ちなどを明かし、「子ども支援マラソン」として、児童養護施設や困窮している家庭、子どもたちへの募金を呼びかけた。一夜明けた同局系「「ＺＩＰ！」では、同番組の裏側も含めて特集。月曜パーソナリティーで、旧ジャニーズ事務所出身の俳優