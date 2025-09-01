リーチゼムが運営する占いサイトのziredは、「2025年9月運勢ランキング」を発表した。2025年9月運勢ランキング○12位「天秤座」12位は天秤座自分の時間を大切にしたい1か月。求められて多忙になる機会は増えそうですが、自由に過ごす時間を確保することが、大きなツキを呼び込むことにつながります。幸い、あなたの気持ちは伝わりやすい時期。「今日は家族としたいことがあって」等とうまく伝えて、幸せな時間を確保しましょう。「